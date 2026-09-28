Österreich verschwendet 3.000 Tonnen Lebensmittel täglich

In Österreich werden laut Umweltorganisation WWF täglich mehr als 3.000 Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das entspräche rund 140 Lkw-Ladungen. Mehr als die Hälfte der Menge fällt in den Privathaushalten an. Anlässlich des Tages gegen Lebensmittelverschwendung forderte der WWF am Montag in einer Aussendung von der Politik verbindliche Reduktionsziele entlang der gesamten Versorgungskette sowie bessere Bedingungen für Lebensmittelspenden.

Die Umweltschützer berufen sich bei der Berechnung auf Zahlen des Umweltbundesamts und der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Demnach werden in Österreich jährlich mehr als 1,2 Millionen Tonnen verschwendet. "Mit jedem weggeworfenen Lebensmittel verschwenden wir auch wertvollen Boden, Wasser, Energie und die Arbeit vieler Menschen. Die Politik muss dafür sorgen, dass die Verschwendung vom Feld bis zum Teller wirksam sinkt", mahnte WWF-Expertin Julia Haslinger.

Um der Verschwendung entgegenzuwirken, fordert die Umweltorganisation bessere Bedingungen für Lebensmittelspenden. Es brauche steuerliche Anreize und klarere Haftungsregeln für spendende Unternehmen sowie mehr Mittel bei der Spendenverteilung. In den Privathaushalten ist die Verschwendung laut WWF vor allem auf falsche Lagerung und Kauf über den Bedarf hinaus zurückzuführen. Dabei sei ein sparsamer Umgang mit Nahrung gut für Umwelt und Klima sowie eine Entlastung für die Haushaltskasse.

Außerdem forderte der WWF verbindliche Reduktionsziele mit klaren Zuständigkeiten und überprüfbaren Zwischenzielen. "Wir müssen vor allem die Ursachen der Verschwendung angehen. Die Bundesregierung muss dafür klare Regeln schaffen und die gesamte Versorgungskette in die Pflicht nehmen", forderte Haslinger.