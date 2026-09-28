Swift bei MTV Video Music Awards mit neuem Preis geehrt

Taylor Swift (36) hat ihre Trophäensammlung weiter vergrößert. Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMAs) in Los Angeles nahm die Pop-Ikone sichtlich stolz den neuen Sonderpreis für Regiearbeit entgegen. In den letzten 20 Jahren habe sie rund 60 Musikvideos gemacht, von denen sie 18 selbst geschrieben und inszeniert habe, betonte Swift. Sie würde es "wirklich lieben", bei Musikvideos Regie zu führen.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Freude bei Taylor Swift