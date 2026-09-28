2026 fast 1.600 West-Nil-Fälle in Europa, 7 in Österreich

Seit dem Frühjahr sind in Europa deutlich mehr als 1.500 West-Nil-Fälle registriert worden, bei denen man sich im eigenen Land angesteckt hat - also nicht im Ausland. Mit rund 696 der insgesamt 1.569 Fälle ist Italien am stärksten betroffen, teilte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mit Stand 23. September mit. Dahinter folgen Griechenland mit 355 Fällen und Spanien (125 Fälle). Für Österreich werden sieben Fälle ausgewiesen.