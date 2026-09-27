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EU-Beratungen über Patriot-Raketen für die Ukraine

Die Verteidigungsminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem darüber, wie die Ukraine mit mehr Raketen des US-Luftabwehrsystems Patriot ausgestattet werden kann. Ein Vorschlag sieht nach Angaben eines ranghohen EU-Beamten vor, dass Mitgliedstaaten ihren Platz in der Warteschlange für Bestellungen mit der Ukraine tauschen. Das Patriot-System spielt eine zentrale Rolle beim Schutz vor ballistischen Raketen aus Russland.

This photograph shows European Union flags outside the EU Commission headquarters in Brussels on March 16, 2026. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
© APA/AFP
This photograph shows European Union flags outside the EU Commission headquarters in Brussels on March 16, 2026. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
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