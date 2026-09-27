Ohne Führerschein: 17-jähriger Kärntner überschlug sich mit dem Auto

In Klagenfurt kam ein Auto nach einer Kollision ins Schleudern und überschlug sich. Der 17-jährige Fahrer hatte keine gültige Lenkberechtigung.

Ein 17-jähriger Klagenfurter fuhr ohne gültige Lenkberechtigung am Sonntag gegen 17 Uhr mit dem Auto die Villacher Straße in Klagenfurt am Wörthersee Richtung Westen. Am Beifahrersitz saß sein 17-jähriger Bekannter.

Als ein 75-jähriger Autolenker aus einer Hauseinfahrt auf die Villacher Straße bog, kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Autos. Der vom 17-Jährigen gelenkte Pkw geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbständig aus dem Auto befreien.

Der 17-jährige Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Beifahrer unterschrieb einen Revers. Der 75-Jährige blieb unverletzt. Ein mit beiden beteiligten Unfalllenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.