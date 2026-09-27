Stimmen zum ÖFB-Sieg: Eine Spielermama freut sich nach dem 3:1 ganz besonders

Österreich gewann in der Nations League zu Hause gegen den Kosovo souverän mit 3:1. Die ÖFB-Akteure sahen einen verdienten Sieg. Es gebe aber noch viel Luft nach oben.

Dass der 3:1-Sieg gegen den Kosovo nicht der härteste Arbeitstag für Debütant Christian Zawieschitzky war, zeigte ein Gedankenspiel, das der ÖFB-Tormann während der Partie im Kopf durchging. „Ich habe mir schon im Spiel überlegt, was ich mit meinem Trikot machen werde“, strahlte der stolze Schlussmann nach seiner souveränen Premiere. Und was nach langem Überlegen herauskam? „Ich werde es behalten und der Mama geben.“ Sympathisch – und ausgesprochen stark zwischen den Pfosten. Der Salzburger Goalie war zur Stelle, als er gebraucht wurde und beim Elfmeter-Gegentor machtlos. Mehr Aufmerksamkeit bekam er für die Aktion nach dem Gegentreffer zum 1:3, als er den Ball zum Ärger der kosovarischen Spieler im Trikot versteckte. „Ich habe mir kurz gedacht, wo ich den Ball am besten hingebe und dann war er schon unter meinem Leiberl. Normal ist es mein Ball, wenn wir ein Gegentor bekommen.“

Seine Emotionen beim Debüt hatte er „gut im Griff“, trotz der eindrucksvollen Entwicklung des Tirolers in den vergangenen Monaten. „Vor gar nicht allzu langer Zeit war ich noch als Zuschauer hier und jetzt habe ich mein Debüt gefeiert. Das war speziell. Ich bin sofort gut aufgenommen worden und kannte sogar noch einige Spieler aus meiner Zeit als Balljunge.“ Kein Debütant, sondern ein alter Hase im Nationalteam ist Xaver Schlager, der Österreich als Kapitän auf das Feld führte. Trotz einer starken Leistung wollte der Nottingham-Legionär nicht vom „Optimum“ sprechen, vor allem aufgrund der eher durchwachsenen WM-Endrunde in den USA. „Das geht mir jetzt ein bisserl schnell, wenn man jetzt von ‚ganz schlecht‘ in kurzer Zeit auf ‚Optimum‘ kommt. Wir müssen die Kirche schon im Dorf lassen, da wir nicht gegen England oder Spanien gespielt haben. Es gibt noch viele Sachen, die wir besser machen können und deshalb werden wir hart weiterarbeiten.“

Weitaus zufriedener präsentierte sich da schon Teamchef Ralf Rangnick, der vom Auftritt seiner Mannschaft begeistert war. „Jeder, der im Stadion war, hat gesehen, dass da eine richtig gute Energie auf dem Platz war. Es gibt niemanden herauszuheben, keiner ist abgefallen. Heute war jeder der bestmögliche Mitspieler seines Teamkollegen“, resümierte der Deutsche und gab gleich das Motto für die kommenden Tage aus. „Jetzt heißt es regenerieren, um dann in Dublin zu gewinnen. Es ist einfach gerade ein unglaublicher Zug drinnen, diesen wollen wir mitnehmen.“

Die Entscheidung des Teamchefs, in der Innenverteidigung auf David Affengruber zu setzen, zahlte sich voll aus. Der Fulham-Legionär brachte Österreich per Kopf in Führung. „Romano Schmid hat zu mir im Training gesagt, dass er den Ball immer so gut reinbringt und ich endlich einen machen muss. Zum Glück hat das heute funktioniert.“ Weniger glücklich mit dem Spielverlauf war Kosovo-Teamchef Franco Foda. „Wir hatten unsere Momente, aber Österreich hat in den richtigen Momenten die Tore erzielt. Der Sieg ist sicher nicht unverdient, obwohl wir das Spiel mit einem frühen 1:0 in eine andere Richtung hätten drehen können“, sagte der Deutsche zur Niederlage gegen sein ehemaliges Team.