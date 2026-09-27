Tanner als neue Vorsitzende der ÖVP Frauen nominiert

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dürfte die nächste Bundesleiterin der ÖVP Frauen werden. Der Bundesvorstand habe Tanner einstimmig für die Position vorgeschlagen, teilte die Volkspartei am Sonntagnachmittag in einer Aussendung mit. Die bisherige Vorsitzende der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß, hatte ihre Funktion am Freitag zurückgelegt.

vor 26 Minuten 27. September 2026 um 18:15 Wien Innenpolitik