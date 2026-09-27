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Tanner als neue Vorsitzende der ÖVP Frauen nominiert
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dürfte die nächste Bundesleiterin der ÖVP Frauen werden. Der Bundesvorstand habe Tanner einstimmig für die Position vorgeschlagen, teilte die Volkspartei am Sonntagnachmittag in einer Aussendung mit. Die bisherige Vorsitzende der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß, hatte ihre Funktion am Freitag zurückgelegt.
Die stellvertretende Bundesleiterin Margreth Falkner wurde interimistisch mit den Agenden der Bundesleitung betraut. Die Wahl Tanners erfolge bei einem kommenden Bundestag, der von Falkner vorbereitet werde. Ein Datum dafür wurde in der Aussendung nicht genannt.