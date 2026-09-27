Titelverteidiger Austria fügt Sturm erste Liganiederlage zu

Die Wiener Austria hat Sturm Graz die erste Niederlage in der Frauen-Fußball-Bundesliga-Saison zugefügt.

Der Titelverteidiger entschied den Schlager der 8. Runde am Sonntag im Trainingszentrum Messendorf gegen die Gastgeberinnen verdient mit 2:0 für sich. Austria-Kapitänin Carina Wenninger glänzte als Doppeltorschützin (75., 92.). Die Austria rückte mit nun 16 Punkten bis auf drei Zähler an Sturm heran, das eine Partie mehr ausgetragen hat. St. Pölten führt mit 21 Zählern.

Wenninger nahm sich nach einer von Sturms Torfrau Sarah-Lisa Dübel nur kurz abgewehrten Uka-Freistoßflanke den Ball herunter und zog ab. Der abgefälschte Ball ging hoch aufs Tor und konnte von Sturms Akteurinnen nicht mehr geklärt werden. In der Nachspielzeit nahm die Ex-ÖFB-Teamspielerin eine Hereingabe der kurz zuvor eingewechselten Almedina Sisic am langen Eck direkt und war neuerlich erfolgreich. Die Wienerinnen kehrten nach dem starken Auftritt und der knappen 0:1-Niederlage bei Chelsea in London zum Start der Ligaphase der Champions League gleich wieder auf die Siegerstraße zurück. Am Donnerstag wartet in der „Königsklasse“ mit dem Heimspiel gegen Inter Mailand die nächste Aufgabe.

Sturm ist schon am Mittwoch im Heimrückspiel der 2. Qualifikationsrunde zum Women’s Europa Cup gegen den VfL Wolfsburg im Einsatz, wobei es nach dem 1:6 aus der ersten Partie eigentlich nur noch um die Ehre geht. Der SCR Altach festigte Rang vier mit einem 1:0-Erfolg beim nach wie vor sieglosen Schlusslicht Spielgemeinschaft Südburgenland/Hartberg.