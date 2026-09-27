US-Open-Sieger Alexander Zverev holte den finalen Sieg gegen den US-Amerikaner Learner Tien. Europa gewann mit 13:5 gegen den Rest der Welt.

Der Deutsche Alexander Zverev hat das Team Europa beim Laver Cup zum Prestigesieg gegen die Tennisprofis aus dem Rest der Welt geführt. Der Weltranglistenzweite holte am Sonntag durch das 7:6(3), 6:3 in London gegen den US-Amerikaner Learner Tien die entscheidenden Punkte für seine Mannschaft. Europa setzte sich mit 13:5 gegen die Weltauswahl durch und triumphierte bei der neunten Auflage des Show-Events zum sechsten Mal. Weltranglistenpunkte wurden keine vergeben.

Zverev hatte gegen Tien viel Mühe und wirkte zwischendurch genervt von der cleveren Spielweise des Gegners und auch dem grauen Untergrund in der Londoner O2-Arena. Doch der zweimalige Grand-Slam-Turniergewinner fing sich wieder und überzeugte im Tiebreak des ersten Satzes sowie im zweiten Durchgang.

Der Laver Cup – benannt nach der australischen Tennis-Ikone Rod Laver – ist zwar ein Show-Event, wird von den Protagonisten aber ernst genommen. Das Turnier wurde 2017 von Tennis-Legende Roger Federer ins Leben gerufen und findet jährlich statt. Der Schweizer war auch in London zugegen und verfolgte die Spiele am Sonntag an der Seite von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio. Im kommenden Jahr findet das Event in Los Angeles statt.