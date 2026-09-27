Vorfall an britischer Militärbasis - fünf Terrorverdächtige

Gegen fünf Männer, die außerhalb des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford festgenommen wurden, besteht laut der Nachrichtenagentur PA Terrorverdacht. Sie werden demnach der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags verdächtigt. Außerdem wird gegen die Männer wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. US-Präsident Donald Trump sagte, die Männer hätten "großen Schaden" anrichten wollen.

© APA/AFP Armed police stand guard at an entrance to RAF Fairford base in Fairford, south-west England on September 27, 2026, as UK counter-terrorism police investigate an incident near the base in the village of Whelford. British police on September 27 declared a major incident and evacuated villagers living near a base used by the US air force after arresting several men on suspicion of explosives offences. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)