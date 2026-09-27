Volle Notunterkünfte nach Überschwemmungen in Bangkok

Nach tagelangen heftigen Regenfällen in Bangkok haben Thailands Behörden fast 4.900 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Insgesamt seien rund 52.000 Haushalte in der Hauptstadt von den schweren Überschwemmungen betroffen, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Laut Wetterdienst fielen in Bangkok seit Donnerstag fast 330 Liter Regen pro Quadratmeter. Straßen, Häuser und Geschäfte stehen unter Wasser, am Montag bleiben hunderte Schulen geschlossen.

© APA/AFP Im Einkaufswagen durch die Fluten