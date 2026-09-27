99ers beim KAC-Rekord nur Zuschauer

Fünfter Sieg im fünften Spiel! Der KAC ließ auch gegen die Graz 99ers nichts anbrennen und gewann klar mit 6:2.

Die gute Nachricht vorweg: Jakob Lippitsch hatte sich vor dem Auswärtsspiel der Graz 99ers beim KAC fit gemeldet. Die schlechte Nachricht: Die weiteren sechs von der Magen-Darm-Erkrankung betroffenen Grazer Akteure konnten auch in Klagenfurt nicht mitwirken. Schon beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung zuletzt gegen die Vienna Capitals zeigte der Meister jedoch, dass er auch dezimiert erfolgreich sein kann. Und auch beim Erzrivalen starteten die Gäste perfekt. Nach wenigen Sekunden war die Scheibe im Tor des KAC – die Unparteiischen pfiffen den Treffer aber zurück, es gab ein Bully im Angriffsdrittel. Aus diesem resultierte dann doch die Führung für die Grazer: Paul Stapelfeldt zog ab und es stand nach 34 Sekunden 1:0.

Der KAC wurde auf dem falschen Fuß erwischt, gingen die Klagenfurter doch mit einem großen Ziel in die Partie: Den fünften Sieg im fünften Spiel, damit wollte man den im Jahr 2011 aufgestellten Start-Rekord egalisieren. Im Powerplay – Lippitsch musste in die Kühlbox – meldeten sich die Hausherren zurück. Nick Petersen glich aus (9.), ließ Patrick Grascher im Grazer Tor keine Chance. In Folge kassierte das Team von Trainer Dan Lacroix zu viele Strafen, als Paul Reiner wegen Beinstellens zuschauen musste, vollendete Mattias Göransson in der 14. Minute zum 2:1 für den KAC. Der 20-jährige Youngster Grascher war erneut bezwungen. Apropos Youngster: Beim KAC debütierte mit Niclas Micelli ein 16-Jähriger (!) in der ICE Hockey League.

So schnell die 99ers im ersten Drittel getroffen hatten, so flott waren im Mitteldrittel die Kärntner. Nach nur 18 Sekunden traf Travis St. Denis zum 3:1, und dann ging es schnell. Raphael Herburger in der 25. Minute zum 4:1, Petersen eine weitere Minute später zum 5:1.

Unter anderen Umständen hätte Lacroix wohl den Tormann ausgetauscht, wäre auf der Grazer Bank nicht der erst 18-jährige Artur Striedinger gesessen. Den Nachwuchsgoalie wollte der Coach nicht gleich ins Klagenfurter Haifischbecken werfen. Dank eines Treffers von Josh Currie (29.) im Powerplay zum 2:5 aus 99ers-Sicht blieb zumindest ein Hauch von Spannung gegeben. Spätestens mit dem sechsten KAC-Tor durch Will MacKinnon (36.) glaubte aber auch der kühnste Optimist nicht mehr an ein Comeback. Obwohl auch die Kärntner mit Ausfällen zu kämpfen hatten, wogen jene der Grazer an diesem Abend schwerer.