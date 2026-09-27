Klosterneuburg verlor überraschend – UBI Graz warf sich für Liga-Start warm

Wels besiegte überraschend Klosterneuburg zum Superliga-Start der Frauen. UBI Graz startet am Freitag. Der UBSC-DBBC Graz verlor Auftaktspiel gegen Linz.

Die neue Saison der Basketball-Superliga der Frauen begann mit einer faustdicken Überraschung: Klosterneuburg, in den letzten Jahren so etwas wie der Ligakrösus der Szene, unterlag Wels 73:78. Die „Duchess“ haben im abgelaufenen Spieljahr eine perfekte Saison hingelegt, kein einziges Mal verloren und ihren Titel in eindrucksvoller Manier verteidigt. Nach personellen Aderlässen – Sigi Koizar wechselte zu den Vienna Timbervolves und Sina Höllerl wechselte an das US-College – scheint der Klub nominell etwas schwächer, hat aber immer noch Top-Spielerinnen in seinen Reihen, etwa Inga Orekhova, Österreichs ehemalige und bislang einzige Basketballerin in der US-amerikanischen WNBA. Ob sich dennoch für andere Vereine wie UBI Graz eine Türe öffnet? Graz-Trainerin Theresa Petricevic will sich zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: „Die Liga ist in dieser Saison näher zusammengerückt. Es kann einige Überraschungen geben“, sagte sie.

Ihre Mannschaft bestreitet den Liga-Auftakt am kommenden Freitag (19 Uhr) vor Heimpublikum gegen Klosterneuburg-Bezwinger Wels – und damit mit etwas Verspätung. Am aktuellen Wochenende waren die Grazerinnen in der internationalen WABA2-Liga im Einsatz. Gegen Rudar aus Serbien gewannen sie 81:59, gegen Ilirija aus Slowenien, dem Liga-Sieger der letzten Saison, setzte es ein 68:79. „Das war die beste Vorbereitung auf die neue Saison. Wir haben eine kämpferische Leistung gezeigt, darauf können wir stolz sein“, sagte Petricevic. UBI-Graz-Kapitänin Anja Knoflach sah das ähnlich: „Wir haben gut gekämpft. Wir haben noch einige Punkte, an denen wir arbeiten müssen, sind aber am richtigen Weg.“

© Kohlmaier Die Punkte Ajla Meskic waren nicht genug

Eine der großen Unbekannten der Saison ist Linz: Die „Danubz“ sind neu in die Superliga eingestiegen und haben ihre Premiere gegen den UBSC-DBBC Graz erfolgreich bestritten: Beim 78:67 war die Mannschaft rund um Teamspielerin Lisa Ganhör spielbestimmend. Zwar steuerte Graz-Kapitänin Ajla Meskic 26 Punkte bei, doch die Gegnerinnen versenkten weit mehr ihrer Würfe.