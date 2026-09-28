Der russische Außenminister Lawrow sagte, er habe nichts gehört, was nicht ohnehin den täglichen öffentlichen Äußerungen Berlins entspreche. Wadephul sprach von einem „intensiven Gespräch“. „Natürlich sind wir uns über wesentliche Punkte nicht einig geworden.“ Russland zeige derzeit „bedauerlicherweise“ keine Bereitschaft, in eine konstruktive Verhandlungsposition zu gehen, so Wadephul.

Inmitten zunehmender Spannungen zwischen Deutschland und Russland öffnet Berlin seine Gesprächskanäle. Das Ergebnis: ein feuchter Händedruck.

Nach nur 20 Minuten war das Treffen wieder vorbei. In einem kleinen Besprechungsraum hatten sich der deutsche Außenminister Johann Wadephul und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow zusammengesetzt. Dass es am Rande der UN-Generaldebatte in New York viereinhalb Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs nun erstmals wieder direkte bilaterale Gespräche zwischen den beiden Ländern gab, kam unerwartet. Vor allem, nachdem hybride Angriffe gegen Deutschland, mutmaßlich russischen Ursprungs, zuletzt zugenommen haben und die Stimmung zwischen Berlin und Moskau dementsprechend weiter abkühlte. Wenig überraschend ist dagegen, was bei diesem Gespräch herausgekommen ist: ein feuchter Händedruck.

Laut russischen Angaben war der Vorstoß von Deutschland gekommen. Wadephul sagte, er sei „von zahlreichen Kollegen aus anderen Ländern angesprochen worden, und mir ist gesagt worden, Russland wäre bereit zu einem Gespräch“. Und dieses sei auch ohne ein positives Ergebnis sinnvoll gewesen, sagte Wadephul und sah sich veranlasst, zu rechtfertigen: „Mit Freunden muss man nicht verhandeln, mit Gegnern muss man verhandeln.“ Damit hat er grundsätzlich Recht. Dennoch kann man hinterfragen, warum er diese große Bühne für ein Treffen nutzt, von dem wohl keine der beiden Seiten mit irgendeinem Ergebnis gerechnet hat.

Dazu sagte der Außenminister einen interessanten Satz: „Allen, die immer wieder sagen, Deutschland muss verhandeln, Deutschland muss mal mit Russland reden, denen erwidere ich jetzt: Das tun wir.“ Dieser Satz dürfte sich auch nach innen richten, denn gerade in Deutschland verfängt Russlands zynisches Narrativ „Die wahren Kriegstreiber sitzen in Berlin“ zunehmend, was das derzeitige Erstarken der extremen Ränder zum Teil erklären könnte. Es ist nachvollziehbar, dass Berlin diesem Vorwurf etwas entgegensetzen will. Fraglich ist, ob dieses Treffen dafür das geeignete Mittel war.

Für ernsthafte Gespräche braucht es ein Signal zur Gesprächsbereitschaft, zur Deeskalation. Wladimir Putin hätte an jedem Tag seines bisher 1677 Tage dauernden unprovozierten Angriffs auf das Nachbarland die Möglichkeit dazu gehabt. Er hat sich an jedem Tag dagegen entschieden.

Kampf „bis zum Ende“

Der Kreml wird das Handshake-Foto mit einem deutschen Politiker auf der Weltbühne für seine Propaganda zu nutzen wissen. Kurz darauf erklärte Lawrow vor den Vereinten Nationen, Europa tue alles, um eine friedliche Lösung zu verhindern. Dass er zugleich ankündigt, dass Russland seinen Kampf „bis zum Ende“ fortsetzen und seine militärischen Ziele erreichen werde, ist an Zynismus kaum zu überbieten.

© IMAGO/Nastassia Kantorowicz Torres Im Kiewer Stadtteil Solomianskyi wurde ein Wohnhaus bei einem russischen Drohnenangriff beschädigt.

Der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, fordert eine Bestrafung Deutschlands für dessen „russlandfeindliche Politik“ und spricht offen von „direkten Schlägen“. Während Russland Europa der Kriegstreiberei bezichtigt, verstärkt es seine Angriffe auf die Ukraine. In der Nacht nach dem Handshake zwischen Wadephul und Lawrow starben fünf Menschen.