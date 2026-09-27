Tote und Dutzende Verletzte bei saudischem Angriff im Jemen

Bei einem Luftangriff in der jemenitischen Provinz Taiz sind nach Angaben der Houthi-Rebellen mindestens sieben Menschen getötet und rund 40 weitere verletzt worden. Die saudische Luftwaffe habe eine Einkaufsgegend um den zentralen Markt von Taiz angegriffen, berichtete der Houthi-Fernsehsender Al-Masirah. Der Sender zeigte Aufnahmen von hohen Rauchwolken und einer zerstörten Lagerhalle, in der unter anderem Lebensmittel in Kartons aufgetürmt waren.

© APA/AFP Zerstörungen in Taiz