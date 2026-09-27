Deutscher Außenminister: "Mit Gegnern muss man verhandeln"

Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben sich die Außenminister von Deutschland und Russland bilateral getroffen. "Mit Freunden muss man nicht verhandeln, mit Gegnern muss man verhandeln", sagte der deutsche Außenminister Johann Wadephul am Samstag in den ARD-"Tagesthemen" nach dem gut 20-minütigen Austausch am Rande der UNO-Generaldebatte in New York. Daher sei das Gespräch mit Sergej Lawrow sinnvoll gewesen, auch wenn es kein positives Ergebnis gebracht habe.