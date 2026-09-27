Kärntner misshandelte über Wochen seine 21-jährige Freundin

Der 29-jährige Wolfsberger schlug die 21-Jährige und bedrohte sie mit dem Messer. Er wurde festgenommen, nachdem die Schwester des Opfers die Polizei rief.

Ein 29-jähriger Wolfsberger steht im Verdacht, seine 21-jährige Lebensgefährtin über mehrere Wochen hindurch psychisch und physisch misshandelt zu haben. Unter anderem soll er sie mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht, ins Gesicht geschlagen, auf sie eingetreten und an den Haaren gerissen haben und ihr Verletzungen unbestimmten Grades zugefügt haben.

Die Schwester des Opfers erstattete Samstagnacht Anzeige bei der Polizei. Aufgrund seiner schweren Alkoholisierung war eine sofortige Einvernahme aber nicht möglich. Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Nach Kontaktierung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde gegen den 29-Jährigen eine Festnahmeanordnung ausgesprochen. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Die Einvernahme und weitere Ermittlungen folgen.