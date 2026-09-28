Noch vor den US-Midterms: Neuer Krieg im Iran wahrscheinlicher

Der Iran dürfte mit der Ablehnung seines Sieben-Tage-Plans gerechnet haben. Ein Armeesprecher erklärte am Sonntag, der Iran sei für eine neue Runde der Auseinandersetzung gerüstet.

Der US-Präsident bekräftigte zuletzt seine Drohung, den Iran zu „vernichten“. Nun sagte er, er strebe weiter eine Vereinbarung mit Teheran an. Der vorliegende Plan sei aber „nicht akzeptabel“.

Die Hoffnung auf ein Ende der Konfrontation zwischen den USA und dem Iran hat sich zerschlagen. US-Präsident Donald Trump lehnte jetzt einen iranischen Vorschlag ab, die Straße von Hormus innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, wenn die USA vorher ihre Seeblockade aufheben und iranische Auslandsguthaben freigeben. Trump setzt darauf, dass die wirtschaftliche Not im Iran das Regime bald zu weiteren Kompromissen zwingen wird. Doch der Iran könnte als Reaktion auf Trumps Haltung noch vor den US-Kongresswahlen in fünf Wochen wieder amerikanische Stützpunkte in Nahost und die arabischen Golf-Staaten angreifen.

Trump sagte, das iranische Regime habe den Vorschlag nur deshalb vorgelegt, weil die Islamische Republik in der Auseinandersetzung mit den USA den Kürzeren ziehe. In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung hatte der US-Präsident seine Drohung bekräftigt, den Iran zu „vernichten“. Nun sagte er, er strebe weiter eine Vereinbarung mit Teheran an. Der vorliegende Plan sei aber „nicht akzeptabel“.

Teheran wartet ab, Verwirrung um Trumps Äußerungen

Die iranische Führung will zunächst abwarten, bis der Vermittler Katar offiziell das Nein der USA zu dem Sieben-Tage-Plan überbracht hat. Außenminister Abbas Araghchi begründete dies laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim damit, dass Trumps öffentliche Äußerungen zum Teil widersprüchlich seien. Der Iran werde von seinen Bedingungen für die Öffnung der Straße von Hormus aber nicht abrücken.

Mit dem Sieben-Tage-Vorschlag hatte der Iran versucht, Trump ein Ende des Konflikts schmackhaft zu machen. Der Präsident will jedoch den Druck auf Teheran weiter erhöhen. Seine Regierung argumentiert, die US-Kriegsmarine leite schon jetzt trotz der iranischen Blockade viele Tanker durch die Straße von Hormus, was der Ölkrise entgegenwirke. Die Ölpreise lagen am Sonntag dennoch bei über 104 Dollar pro 159-Liter-Fass, fast 30 Prozent höher als zu Beginn des amerikanisch-iranischen Angriffskrieges auf den Iran am 28. Februar.

Kriegsgefahr steigt

Nun steigt die Gefahr eines neuen Krieges. Trump bereite neue Angriffe nach den Kongresswahlen am 3. November vor, doch der Iran plane Militärschläge noch vor den US-Wahlen, schrieb der iranische Regierungsberater Seyed Mohammad Marandi auf X. Nicht Trump habe das Heft des Handelns in der Hand, sondern der Iran.

Teheran hatte Trumps Nein zum Sieben-Tage-Plan erwartet, sagen Fachleute. Der Iran habe Trump als denjenigen hinstellen wollen, der den Frieden abgelehnt habe, schrieb der Iran-Experte Vali Nasr von der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität auf X. Dieser Eindruck ist für das Regime wegen der Verärgerung der arabischen Staaten über iranische Angriffe in den vergangenen Monaten und wegen Klagen aus der eigenen Bevölkerung über die wachsenden wirtschaftlichen Probleme außen- wie innenpolitisch wichtig.

Iran sieht sich für eine neue Runde der Auseinandersetzung gerüstet

Nun stellt sich die Teheraner Führung auf einen neuen Krieg ein. Das Verteidigungsministerium in Teheran teilte laut Tasnim mit, viele strategische Waffen des Landes seien vorsorglich in Bunker geschafft worden. Damit will das Regime sein Raketenarsenal vor neuen Angriffen schützen. Ein Armeesprecher erklärte am Sonntag, der Iran sei für eine neue Runde der Auseinandersetzung gerüstet. Nur die Vertreibung der USA aus der Region werde den Nahen Osten sicher machen. Selbst US-Kriegsschiffe im Indischen Ozean seien in Reichweite iranischer Waffen, erklärte die iranische Revolutionsgarde.

Schiffskonvois als Ziel

Neue Gefechte am Golf könnten binnen Tagen beginnen, wenn sich keine neue Chance für eine diplomatische Lösung auftut. Der Iran dürfte zunächst versuchen, die von der US-Kriegsmarine organisierten Schiffskonvois in der Straße von Hormus zu stoppen oder zumindest so zu stören, dass die Ölpreise weiter steigen und die Erfolgschancen von Trumps Republikanern am 3. November weiter sinken. Auch neue Raketenangriffe auf US-Stützpunkte in Jordanien und anderen arabischen Ländern wären zu erwarten.

Während Trump darauf hofft, dass der wirtschaftliche Druck auf Teheran mehr Zugeständnisse des Iran erwirken wird, weisen Experten darauf hin, dass das Gegenteil eintreten könnte: Es sei genau dieser Druck und der Mangel an Aussichten auf eine diplomatische Lösung, die den Iran zu der Schlussfolgerung führen könnten, dass eine militärische Eskalation die einzig verbleibende Möglichkeit sei, kommentierte Hamidreza Azizi von der Denkfabrik International Crisis Group auf X.