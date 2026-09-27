Betrunkener Wiesn-Besucher bedrohte Taxifahrer mit Axt

Ein Betrunkener hat sich in der Nacht auf Sonntag nach dem Besuch beim Oktoberfest in München in einem Taxi übergeben. Im Streit um die Reinigung bedrohte der 29-Jährige den Taxilenker mit einer Axt und bewarf ihn mit einem Holzscheit, teilte die Polizei mit. Gegen den Beschuldigten wird nun ermittelt, hieß es.

Laut Polizei kam es in Starnberg rund 25 Kilometer südwestlich von München zu dem Streit, weil der Betrunkene sich mit dem Taxifahrer nicht auf die Reinigungskosten einigen konnte. Als ein zweiter Taxifahrer seinem Kollegen zu Hilfe eilte, wurde der 29-Jährige laut Polizei handgreiflich. Ein wechselseitiger körperlicher Streit flammte auf. Der Fahrgast und der zweite Taxifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Doch damit nicht genug: Der Fahrgast griff zu einer Axt aus einem nahen Vorgarten und bedrohte damit einen der Fahrer. Dann legte er die Waffe beiseite, warf stattdessen mit einem Holzscheit und traf den ersten Taxifahrer am Arm. Weil der 29-Jährige stark betrunken war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutabnahme an. Gegen ihn sowie gegen den hinzugeeilten Taxifahrer wird nun ermittelt.