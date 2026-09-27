Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Israelischer Luftangriff tötet mutmaßlichen Geiselnehmer
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Gaza-Einwohner getötet, der am 7. Oktober 2023 an der Entführung von Israelis in den Gazastreifen beteiligt gewesen sein soll. Saher Saker sei am Samstag bei einem israelischen Luftangriff in Nuseirat getötet worden, teilte auch das Al-Aqsa-Krankenhaus im Gazastreifen mit. Drei weitere Menschen seien dabei verletzt worden. Aus Hamas.-Kreisen hieß es ebenfalls, Saker sei an der Geiselnahme beteiligt gewesen.