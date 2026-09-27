Israelischer Luftangriff tötet mutmaßlichen Geiselnehmer

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Gaza-Einwohner getötet, der am 7. Oktober 2023 an der Entführung von Israelis in den Gazastreifen beteiligt gewesen sein soll. Saher Saker sei am Samstag bei einem israelischen Luftangriff in Nuseirat getötet worden, teilte auch das Al-Aqsa-Krankenhaus im Gazastreifen mit. Drei weitere Menschen seien dabei verletzt worden. Aus Hamas.-Kreisen hieß es ebenfalls, Saker sei an der Geiselnahme beteiligt gewesen.

© APA/AFP Children watch from atop a promontory overlooking shelters for people displaced by war, as smoke billows in the background near the Nuseirat camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on June 19, 2026. Palestinian Islamist movement Hamas on Monday hailed a deal between the United States and Iran, expressing hope it would help put an end to violence in the Gaza Strip. Israel and Hamas trade near-daily accusations of truce violations and the Gaza Strip remains gripped by bloodshed as progress on permanently ending the war remains stalled. (Photo by Eyad Baba / AFP)