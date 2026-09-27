Zeugen gesucht nach schwerem Unfall mit Lkw in Wildon

Bei einem Verkehrsunfall Samstagfrüh auf der A9 bei Wildon wurde ein Lkw-Lenker aus seinem Laster geschleudert und verletzt. Davor soll es zu einer Kollision gekommen sein.

In den frühen Morgenstunden kam es auf der A9 Richtung Spielfeld auf der Höhe Wildon zu einem Unfall (Archivbild)

In den frühen Morgenstunden kurz nach vier Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Lkw auf der Autobahn in Richtung Spielfeld. Laut Polizei soll es auf der Höhe Leibnitz zu einer Kollision mit einem Pkw gekommen sein. Der Lkw geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene. Der Lenker wurde daraufhin aus seiner Fahrerkabine geschleudert.

Der zweite am Unfall beteiligte Fahrer fuhr nach dem Vorfall weiter. Der Lkw-Lenker musste infolge des Unfalls ins nahegelegene LKH Wagna eingeliefert werden. Der Grad seiner Verletzungen ist unbekannt.

Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe auf der Suche nach dem unbekannten zweiten Unfall-Lenker. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sind angehalten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise richtet man am besten an die Autobahnpolizeiinspektion Graz West.