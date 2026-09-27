Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien lahm

Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna bleibt der Flughafen Catania auf Sizilien auch am Sonntag für den gesamten Flugverkehr geschlossen. Alle Starts und Landungen seien für den ganzen Sonntag abgesagt worden, teilte der Aeroporto Fontanarossa mit. Das Beobachtungszentrum für den Ätna gab eine rote Warnung für den Flugverkehr heraus. Das ist die höchste Stufe auf der vierstufigen Warnskala.

© APA/AFP/Etna Walk/Giuseppe Distefano Der Flughafen ist dem Ätna zu nahe