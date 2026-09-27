Erneut wurden Müllsäcke im Gegendtal illegal entsorgt

Seit fast zwei Jahren fahndet die Kärntner Polizei nach dem oder den Unbekannten. Letzte Woche haben sie wieder in Radenthein zugeschlagen.

Wer entsorgt seit fast zwei Jahren illegal Müll im Kärntner Gegendtal? Das fragen sich die Polizisten in mehreren Gemeinden.

Dort, wo die Serie Ende 2024 mit der illegalen Entsorgung von Speiseresten begann, schlugen die unbekannten Täter auch jetzt wieder zu In Radenthein. Konkret wurden laut Polizei vergangenen Mittwoch und Donnerstag 20 bis 25 Müllsäcke, gefüllt mit flüssigen, breiigen Speiseresten entlang der Langalmtalstraße im Freilandgebiet von Kaning (Gemeinde Radenthein) abgelegt.

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Säcke in weiteren Säcken verpackt

„So wie bei den letzten Vorfällen wurden auch hier die Säcke in mindestens drei bis vier weitere Säcke gegeben. Hinweise zu den Tätern konnten bis dato keine in Erfahrung gebracht werden“, teilt die Polizei mit. Zugeschlagen haben die Unbekannten in den letzten zwei Jahren auch in Feld am See, Afritz, Arriach und am Verditz.