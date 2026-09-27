Zwei Tote bei Reisebus-Unfall im Allgäu

Auf der deutschen Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu ist ein Reisebus umgekippt. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen, mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Der Unfall ereignete sich demnach am frühen Morgen um kurz nach 6.00 Uhr. Weitere Angaben zur Anzahl der Verletzten, zum Grad der Verletzungen und dazu, ob es sich bei den Toten um Fahrgäste handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

© APA/dpa Die Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz