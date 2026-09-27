42-jähriger Mann in Villach durch Messerstich verletzt

Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, der mutmaßliche Täter festgenommen. Er war schwer alkoholisiert. Im Laufe des Sonntags wird er einvernommen.

Ins LKH Villach eingeliefert wurde am Samstagabend ein Mann (42) aus Wernberg, der durch einen Messerstich verletzt wurde. Ein 43-jähriger Tatverdächtiger wurde von der Polizei ausgeforscht. Dabei handelt es sich um einen Litauer unsteten Aufenthalts.

Gegen 21:30 Uhr kam es im Stadtgebiet von Villach laut Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei steht der 43-jähriger Mann im Verdacht, den 42-Jährigen mit einem Messerstich in den Bauch verletzt zu haben. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend vom Tatort, konnte aber im Zuge einer Fahndung rasch in der Nähe angetroffen und festgenommen werden.

Alkotest durchgeführt

Ein beim 43-jährigen Mann durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Er wurde nach der Festnahme in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Die Einvernahmen werden im Laufe des Sonntags durchgeführt. „Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich die beiden Männer nicht“, sagt Hauptmann Dietmar Koller vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Villach.