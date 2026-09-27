Schwerer Herbststurm fegt über Nordosten der USA

Ein schwerer Herbststurm hat im Nordosten der USA den Flugverkehr teilweise lahmgelegt und zu Stromausfällen geführt. Hunderte Flüge wurden gestrichen, mehrere Musikfestivals in New York und in Maryland wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Behörden warnten vor starkem Wind sowie Überschwemmungen und gekappten Straßenverbindungen durch heftige Regenfälle. Das gesamte Wochenende hindurch müsse an der Atlantikküste mit Hochwasser gerechnet werden, so der Wetterdienst NWS.

© APA/AFP A couple fights against strong winds and rain on the boardwalk in Ocean City, New Jersey, on September 26, 2026. Heavy rain and strong winds battered the northeastern United States as an unusually powerful autumn storm intensified, forcing the cancelation of hundreds of flights and leaving tens of thousands of people without power. New York, Boston and Philadelphia were all in the firing line of the "Nor'easter" -- so labeled for its northeasterly winds -- as authorities warned of potential major flooding and road closures. (Photo by Matthew HATCHER / AFP)