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Schwerer Herbststurm fegt über Nordosten der USA
Ein schwerer Herbststurm hat im Nordosten der USA den Flugverkehr teilweise lahmgelegt und zu Stromausfällen geführt. Hunderte Flüge wurden gestrichen, mehrere Musikfestivals in New York und in Maryland wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Behörden warnten vor starkem Wind sowie Überschwemmungen und gekappten Straßenverbindungen durch heftige Regenfälle. Das gesamte Wochenende hindurch müsse an der Atlantikküste mit Hochwasser gerechnet werden, so der Wetterdienst NWS.