Pkw und Traktor kollidierten - Oberösterreicherin verletzt

Eine 34-Jährige ist am Samstagnachmittag bei Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) mit ihrem Pkw gegen einen Traktor gekracht. Ihr ein Jahr altes Kind und der 36-jährige Ehemann konnten sich danach selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

© APA/THEMENBILD Baby war ebenfalls im Auto

vor 38 Minuten 27. September 2026 um 05:30 Grieskirchen