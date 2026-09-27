Schüller setzt auf derzeitige Kirchenführung bei Reformen

Helmut Schüller, Mitbegründer der katholischen Pfarrer-Initiative, setzt Hoffnung in die neue Kirchenführung hinsichtlich möglicher Reformen. Ermutigend sieht er etwa Aussagen von Papst Leo XIV. und Wiens Erzbischof Josef Grünwidl. Schüller hofft darauf, dass sich reformfreudige Kräfte innerhalb der Kirche vermehrt vernetzen. "Wir sind ein Lobbying-Verein, der nicht müde wird, auch wenn wir zwischendurch müde geworden sind", beschreibt er die Rolle seiner Initiative.

© APA/ROBERT JAEGER Helmut Schüller sorgte mit seiner Pfarrer-Initiative für Aufregung