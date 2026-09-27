Romantik bis Remigration: "Die Ankunft" im Volkstheater

"Der Volkskanzler ist da. / Der Tag ist schön. / Wählen hat sich gelohnt. / Es kann losgehen. // Zu den Kriminellen sagen wir: / Bye bye. / Airbert One hebt ab. / Die Problemfälle sind dabei." Die heftigsten Momente der über dreistündigen Jelinek-Kompilation "Die Ankunft", die am Samstag im Volkstheater Premiere hatte, liefert nicht die Kunst, sondern die Realität: Mit dem im Juni von der FPÖ veröffentlichten "Remigrationssong" zeigt der Abend am Ende, was kommen könnte.

© APA/Volkstheater Emmy Werner als der Engel der Geschichte