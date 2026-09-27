Schwangerschaftsabbruch - Weiterhin keine Schutzzonen

Die Grünen wiederholen im Vorfeld des "Safe Abortion Day" am Montag ihre Forderung nach einer Entkriminalisierung und Kostenübernahme von Abtreibungen sowie Schutzzonen rund um Schwangerschaftsabbruchkliniken. In Österreich komme es hier "regelmäßig zu Belästigungen durch Abtreibungsgegner:innen", bestätigt Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) in einer Anfragebeantwortung an die Oppositionspartei. Diese fordert die Regierung zum Handeln auf.

© APA/HELMUT FOHRINGER Grüne fordern Regierung zum Handeln auf