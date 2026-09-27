Queer-Personen öfter von Gewalt betroffen

Betroffene berichten von Pöbeleien, Beschimpfungen, Anspucken, sexuellen Übergriffen, Mobbing und auch brutalen Schlägen. LGBTIQ+-Personen sind häufiger von Gewalt betroffen als andere. Laut einer EU-Befragung hat sogar jeder Zehnte schon einen queerfeindlichen Angriff erlebt. Die nackten Zahlen der Studie zeigen aber eines nicht: Die Betroffenen, die sich oft gerade in einer schweren Phase befinden, empfinden nach solchen Attacken enorme Scham.

© APA/Max Slovencik Jeder Zehnte spricht von Übergriffen