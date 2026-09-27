Erneut Ruf nach umfassender Reform des Begutachtungswesens

Rund 30 Hilfs- und Patientenorganisationen fordern im Bereich der medizinischen Begutachtungen weitere umfassende Schritte. Eine Aktion vor dem Sozialministerium am Dienstag soll den Auftakt zu einer Petition mit dem Titel "Meine Würde. Für faire, ärztliche Begutachtungen" setzen. Gefordert wird u.a. Respekt statt Misstrauen sowie eine Reduktion der Begutachtungen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) erklärte zur APA, "der Fahrplan für weitere Reformschritte steht".

© APA/THEMENBILD Medizinische Begutachtungen: Reformen gefordert