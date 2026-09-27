Initiative will nur freiwillige Basisausbildung für Ärzte

Nach dem Medizinstudium müssen angehende Ärztinnen und Ärzte vor der Facharztausbildung noch eine sechsmonatige Basisausbildung absolvieren. Mittlerweile sind die Wartezeiten auf einen Platz aber je nach Bundesland auf zwölf bis 24 Monate angewachsen. Eine neue Initiative fordert nun als Sofortlösung für wartende Jahrgänge, die Basisausbildung auf Freiwilligkeit umzustellen, Ausbildungsplätze an die Absolventenzahl zu koppeln sowie transparente Einsicht in Wartelisten.

© APA/THEMENBILD Medizinabsolventen warten lange auf Ausbildungsplatz