Staatsanwälte: "Keiner arbeitet unter 50 Stunden"

Mitte Oktober wird die Justiz stillstehen. Vom 12. bis zum 16. wird nur das Nötigste erledigt, ein Akt des Protests gegen fehlende Ressourcen. "Das System funktioniert nur, weil Kollegen und Kolleginnen in ihrer Freizeit arbeiten und sich die Justiz darauf verlässt", kritisiert Thomas Korntheuer, Vizepräsident der Vereinigung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im APA-Interview.

© APA/THEMENBILD Die Staatsanwaltschaften stehen unter Druck