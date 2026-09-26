Neue Labels informieren EU-Verbraucher bei Produktproblemen

Beim Einkaufen - online oder real - stoßen Kunden in der Europäischen Union, also auch in Österreich, jetzt auf zwei neue Labels: Sie informieren darüber, welche Rechte Verbraucher bei Problemen haben - etwa wenn die Waschmaschine oder das Smartphone schnell kaputt werden. Wer Konsumgüter verkauft, muss seit Samstag (27. September) mit dem "Gewährleistungslabel" zum Beispiel an der Kasse hinweisen, dass Verbraucher mindestens zwei Jahre lang gesetzliche Rechte haben.

© APA/dpa So sehen die neuen EU-Labels zur Konsumenteninformation aus