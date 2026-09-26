Ferlachern gelang die Revanche

Die Büchsenmacher feierten gegen Meister Vöslau einen äußerst souveränen 27:22-Heimsieg.

Es ist noch gar nicht so lange her, da musste sich der SC kelag Ferlach im Halbfinale der letzten HLA-Saison gegen Vöslau glatt mit einer 0:2-Serienniederlage aus dem Play-off verabschieden. Drei von vier Duellen in der Saison 2025/26 hatte man gegen die Niederösterreicher verloren, diesmal beim ersten Aufeinandertreffen der neuen Spielzeit, wehte dem amtierenden Meister jedoch ein rauer Wind entgegen.

Denn die Büchsenmacher zeigten von Anfang an, warum sie seit dem Beginn der Meisterschaft noch ohne Niederlage sind und auch im Europacup in der zweiten Runde stehen. Wieder einmal angetrieben vom lautstarken Ferlacher Publikum zeigten die Heimischen vor allem in der Deckung eine äußerst kompakte und solide Leistung und konnten auch in der Offensive immer wieder Akzente setzen und sich so kontinuierlich eine Führung aufbauen. Mit einem nicht unverdienten 15:11 ging es schließlich in die Pause.

Und auch nach dem Seitenwechsel ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Die Gäste waren bemüht, dem Spiel eine Wende zu geben, bissen sich an der großen Stabilität der Gastgeber aber immer wieder die Zähne aus, fanden nie ein Rezept, um das Momentum auf ihre Seite zu ziehen.

„Ich bin ehrlich gesagt beeindruckt. Der 27:22-Sieg war die bisher beste Saisonleistung. Gegen den amtierenden Meister nur 22 Gegentore zuzulassen, ist ein Statement. Unser Ziel für den September waren vier Punkte, jetzt haben wir sieben“, freut sich auch Obmann Walter Perkounig, weiß aber auch: „Es wird nicht immer so weiter gehen. Die Europacup-Teilnahme wird sich früher oder später bemerkbar machen. Aber bis jetzt passt einmal alles. Zum Glück haben wir derzeit lediglich einen verletzten Spieler.“

Das dürfte auch daran liegen, dass Spielertrainer Patrik Leban seinen Cracks immer wieder Pausen gönnt, auch die Youngsters zum Einsatz kommen. Er selbst spielte in Hälfte eins rund 18 Minuten, wechselte sich danach gar nicht mehr ein.