Wanderin überlebt in Tirol Nacht in Felsloch

Eine 54-jährige Deutsche ist offenbar am späten Freitagnachmittag beim Abstieg vom Hinteren Sonnwendjoch bei Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) in ein rund neun Meter tiefes Loch zwischen Felsen gestürzt. Von dort setzte sie zunächst vergeblich einen Notruf ab. Daraufhin musste die Frau die Nacht schwer verletzt am Boden liegend am Grund des Lochs verbringen. Erst Samstagfrüh gegen 7.30 Uhr hörten zwei Wanderinnen ihr Hilferufe. Letztlich wurde sie von Bergrettern geborgen.