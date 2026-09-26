Auch Ägypten soll Israel vor Hamas-Gefahr gewarnt haben

Kurz vor dem Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 soll auch Ägypten Israel vor der Gefahr eines großen Angriffs der Hamas gewarnt haben. Das berichtet das US-Magazin "The Atlantic" unter Berufung auf Regierungsvertreter in Israel, Ägypten und weiteren arabischen Ländern sowie auf Vertreter in den USA und Europa. Weniger als zwei Wochen vor dem 7. Oktober reiste Ägyptens Geheimdienstchef Abbas Kamel demnach nach Israel und warnte vor einer Hamas-Attacke.

© APA/AFP A Palestinian militant fighter of the Ezzedine al-Qassam Brigades, the armed wing of the Palestinian Hamas movement, fixes the headband of the group on his comrade's forehead as vehicles of the International Committee of the Red Cross (ICRC) (not pictured) transport the second batch of released Israeli hostages in the south of Deir el-Balah in the central Gaza Strip, on October 13, 2025. (Photo by Bashar TALEB / AFP)