Raphael Herburger: „Es wird auch wieder andere Zeiten geben“

Die aktuelle Vormachtstellung in der Liga lässt die Rotjacken dennoch nicht abheben. Am Sonntag kommt Meister Graz nach Klagenfurt.

Satte vier Siege in ebenso vielen Spielen fuhren die Rotjacken bisher ein. Und diese nicht gegen vermeintlich schwächere Teams , sondern Mannschaften wie Salzburg, Pustertal oder Ljubljana – und nicht nur das. Mit 23 erzielten Treffern ist der KAC mit Abstand die Torfabrik der Liga, liegt im Powerplay (37,5 %) und im Penalty Killing (94,44 %) ligaintern auf dem zweiten Platz.

Mit Nick Petersen (6 Punkte), Thomas Hundertpfund, Simeon Schwinger, David Waschnig (je 5), Jan Mursak, Travis St. Denis und Raphael Herburger (je 4) erzielten gleich sieben Spieler im Schnitt einen oder mehr Punkte pro Spiel. Diese Qualitätsmerkmale zeichnen die Truppe von Kirk Furey derzeit aus, dennoch will man die derzeitige Situation nicht überbewerten.

„Es wird auch wieder andere Zeiten geben. Im Moment sind wir aber sicher im Flow, der Umstand, dass wir mit vier Linien rollen können, ist sehr wichtig und auch ein Faktor für den derzeitigen Lauf. Jeder im Line-up trägt zu den Erfolgen bei, es springt aber auch vieles für uns, wir müssen und werden am Boden bleiben“, erklärt Herburger, dessen Linienpartner Simeon Schwinger aber im Heimspiel gegen die Graz 99ers passen muss. Der Stürmer fiel im letzten Spiel in Ljubljana – wie auch Goalie Sebastian Dahm – verletzt aus. Beide werden sich am Montag genaueren Untersuchungen unterziehen.

Ex-Goalie Grascher trifft auf Stammverein

Der amtierende Meister kämpft derzeit mit einem in der Kabine grassierenden Magen-Darm-Virus, trat zuletzt beim 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen Wien mit einem stark verkürzten Line-up an. Zum Spieler des Abends wurde der Klagenfurter Goalie Patrick Grascher gewählt, der bei seinem ICE-Liga-Debüt mit einer Fangquote von 92,9 Prozent glänzte. „Ich hatte nicht viel Zeit zum Nachdenken. 24 Stunden vor dem Spiel war ich noch beim Farmteam in Kitzbühel und wurde quasi in der Nacht nach Graz beordert, wo ich wenige Stunden vor der Partie erfuhr, dass ich spielen würde“, erzählt der 20-Jährige.

© GEPA Patrick Grascher debütierte erst am Freitag in der ICE-Liga

In der Saison 2024/25 wechselte Grascher vom KAC-Nachwuchs nach Graz (U20), heuer erhielt er von den 99ers seinen ersten Profivertrag – offensichtlich zu Recht. Nun könnte es sogar sein, dass er auch heute gegen seinen Stammverein zwischen den Pfosten steht: „Es sollte eigentlich ein Spiel wie jedes andere sein, aber ganz ausblenden kann man das natürlich nicht. Sollte ich erneut zum Einsatz kommen, werde ich versuchen, wie auch gegen Wien, an meinen Routinen festzuhalten. Und sollte Nicolas Wieser rechtzeitig gesund sein, werde ich ihn bestmöglich unterstützen“, zeigt sich der Goalie als Teamplayer. Vorbereiten wird er sich jedenfalls, „als ob ich zum Einsatz kommen würde“. Eine definitive Entscheidung darüber wird es wohl erst knapp vor dem Spiel geben.