Liebe vorgetäuscht: 92-jähriger Kärntner ausgebeutet

Ein 92-jähriger Klagenfurter wurde Opfer eines Love-Scams. Der Pensionist überwies Tausende Euro an eine Frau in Rumänien.

Ein 92-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt wurde vom Mai bis September Opfer eines sogenannten Love-Scams. Eine bislang unbekannte Frau kontaktierte den Kärntner über einen Nachrichtendienst und baute zu ihm eine vermeintliche Liebesbeziehung auf. In weiterer Folge ersuchte sie wiederholt um finanzielle Unterstützung, unter anderem für Essen, Unterkunft und Anreise.

Der 92-Jährige überwies daraufhin in mehreren Tranchen einen fünfstelligen Geldbetrag auf ein rumänisches Konto. Die Frau kam auch dreimal zu ihm nach Hause.

Schließlich machte der Sohn des 92-Jährigen eine Anzeige bei der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht die Frau im Verdacht, den Mann gezielt über die vorgetäuschte Liebesbeziehung zur Übergabe oder Überweisung von Geld bewegt zu haben.