17 europäische Innenminister haben einander am Samstag in München getroffen, um über Migrationspolitik zu beraten.

Bei dem sogenannten Munich Migration Meeting auf Einladung des deutschen Innenministers Alexander Dobrindt (CSU) ging es laut seinem Ministerium um die „Umsetzung der Migrationswende“. Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sowie EU-Migrationskommissar Magnus Brunner waren dabei.

Der Österreicher Brunner begrüßte in einer Pressekonferenz, dass „die europäische Migrationswende Wirkung“ zeige: „Die Zahlen gehen weiterhin massiv zurück. Jetzt geht es darum, unser Fundament GEAS (Gemeinsames Europäisches Asylsystem, Anm.) weiter umzusetzen und darauf aufzubauen. Konkret heißt das: (die EU-Grenzschutzagentur, Anm.) Frontex stärken, einen neuen Rahmen für Krisen schaffen und unsere Migrationsdiplomatie mit Drittstaaten ausbauen“, wurden Brunners Aussagen in einer Mitteilung seines Kabinetts an die APA zitiert.

Auch bei den Rückführungen komme man voran, so der EU-Kommissar: Vor zwei Jahren sei nur einer von fünf Menschen ohne Bleiberecht zurückgeführt worden, mittlerweile habe sich die Quote verbessert. Es bleibe aber noch viel zu tun – die neuen europäischen Regeln würden dabei helfen.

Brunner betonte: „Der Schutz der Außengrenze ist keine Frage der Härte. Er ist eine existenzielle Frage jedes Staatswesens. (…) Wir müssen entscheiden, wer nach Europa kommt und unter welchen Umständen. Nicht die Schlepper und Menschenhändler.“

Karner: „Asylpakt muss konsequent umgesetzt werden“

Bei dem Treffen wurden Maßnahmen in den Bereichen des EU-Außengrenzschutzes, der Abschiebungen und zur weiteren Reduzierung illegaler Migration nach Europa beraten, heißt es von Seiten des Innenministeriums. Karner erklärte im Vorfeld in einem Pressestatement: „Der (im Juni in Kraft getretene EU-)Asylpakt muss konsequent umgesetzt werden, damit Abschiebungen auch im notwendigen Ausmaß durchgeführt werden. Diese europäischen Allianzen werden wir heute weiter festigen.“

Am Rande des Treffens tauschte er sich auch wieder mit den anderen Mitgliedern der sogenannten Gruppe der Umsetzer über die Einrichtung von Abschiebezentren in Drittstaaten aus. Zu dieser Gruppe zählen neben Österreich und Deutschland auch Dänemark, Griechenland und die Niederlande.

Es war das zweite Munich Migration Meeting. Ein erstes Treffen hatte es bereits im Oktober vergangenen Jahres gegeben.