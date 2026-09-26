Traktor stürzte in Kärnten mitsamt Anhänger 30 Meter ab

Bei einem Unfall in Preitenegg stürzte ein Traktorgespann 30 Meter ab. Der 66-jährige Lenker wurde verletzt ins LKH Wolfsberg gebracht.

Am Samstag gegen 7.15 Uhr lenkte ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem Viehanhänger auf einer Gemeindestraße in Unterauerling in der Gemeinde Preitenegg in Richtung Waldenstein.

In einer Rechtskurve kam der 66-Jährige mit dem Gespann aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte rund 30 Meter über eine steil abfallende Böschung in den darunter verlaufenden Auerlingbach. Die Zugmaschine kam auf den Rädern zum Stillstand, der Viehanhänger kippte seitlich um. Eine darin transportierte Kalbin wurde dabei aus dem Anhänger geschleudert.

Verletzter geborgen

Der Lenker konnte noch selbstständig seine Ehefrau verständigen, die die Rettungskette in Gang setzte. Der 66-Jährige wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus der beschädigten Zugmaschine geborgen und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg eingeliefert.

An der Zugmaschine und am Viehanhänger entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge wurden von den Einsatzkräften geborgen. Die Kalbin blieb bei dem Unfall offensichtlich nahezu unverletzt und wurde von den Feuerwehrkräften zu einem nahegelegenen Anwesen gebracht.

Neben dem Roten Kreuz standen die Freiwilligen Feuerwehren Preitenegg, Bad St. Leonhard und Schiefling mit insgesamt 48 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.