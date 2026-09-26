Deutscher Außenminister trifft russischen Amtskollegen

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul hat sich in New York mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Das erste bilaterale Treffen der Außenminister der beiden Länder seit Jahren fand am Rande der UNO-Generaldebatte in einem Besprechungszimmer der russischen Seite im UNO-Gebäude statt. Das Treffen dauerte gut 20 Minuten und endete mit einem Handschlag beider Minister. Die deutsche Seite habe um das Treffen gebeten, teilte die russische Seite mit.

© APA/dpa 21.09.2026, Brandenburg, Schönefeld: Johann Wadephul (CDU), Außenminister, steigt in einen Flieger der Flugbereitschaft der Luftwaffe um zur UN-Vollversammlung nach New York zu fliegen. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++