Tausende protestieren in Madrid gegen Migrationspolitik

In der spanischen Hauptstadt Madrid haben am Samstag tausende Menschen gegen die Reaktion der Regierung auf die massenhafte Ankunft von Migranten in der Exklave Ceuta protestiert. Die Demonstranten schwenkten spanische Flaggen und skandierten "Ceuta muss verteidigt werden". Sie warfen der Regierung vor, die Grenzen nicht zu schützen und forderten unter anderem Neuwahlen und einen Prozess gegen Ministerpräsident Pedro Sánchez wegen Hochverrats.

© APA/AFP A protester is wrapped in a Spanish flag reading 'Ceuta always noble and loyal' during a demonstration one month after a mass influx of migrants in Ceuta, in front of the Spanish Parliament in Madrid, on September 2, 2026. Local anger divide Ceuta one month after the mass influx of migrants into the North African Spanish territory. 5,000 migrants according to the government, or at least 10,000, according to Ceuta authorities, remain in the small territory of 18.5 square kilometers and 80,000 inhabitants, wandering the streets in search of food and sleeping in streets and on beaches. (Photo by Thomas COEX / AFP)