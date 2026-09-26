Kapfenberg gewinnt den sechsten Supercup der Vereinsgeschichte

Die Kapfenberg Bulls eröffneten die Saison mit einem 101:78-Heimsieg im Supercup gegen Wels.

Der erste Titel der Saison geht nach Kapfenberg. Der amtierende Meister startete in das erste Saisonspiel, das traditionell auch den Supercup bildet, mit einem 101:78-Heimsieg gegen Cupsieger Wels. Für das steirische Basketball-Team ist es der erste Titel dieser Art seit dem Jahr 2018 und der sechste Supercup-Triumph in der Vereinsgeschichte.

Den Grundstein zum Sieg legten die Bulls schon im zweiten Viertel, nach der Pause wuchs der Vorsprung immer weiter an. Vor allem am Rebound waren die Steirer den Oberösterreichern deutlich überlegen. Zudem zeigte Kapfenbergs Point Guard Vitalii Zotov mit einem Double-Double (15 Punkte, 10 Assits) sowohl defensiv als auch offensiv ein überragendes Spiel. Bewährt hat sich im ersten Spiel auch der Transfer von Daniel Köppel: Der Heimkehrer wurde noch nicht voll belastet, glänzte aber unter dem Korb.