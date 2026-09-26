Tote und Verletzte in der Ukraine und Russland

Russische Luftangriffe auf die Ukraine haben nach Angaben von Wolodymyr Selenskyj erneut Tote und Verletzte gefordert. In der Großstadt Saporischschja seien zwei Menschen getötet worden, schrieb der ukrainische Präsident am Samstag in sozialen Netzwerken. Landesweit habe es 14 Verletzte gegeben. Bei einem ukrainischem Drohnenangriff auf eine Raffinerie im Gebiet Krasnodar kamen drei Menschen ums Leben.

© APA/AFP/Tetiana DZHAFAROVA Russland attackierte erneut Wohngebäude in Kiew