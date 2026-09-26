Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher und seine Partnerin Michaela Grubesa haben geheiratet. Im kleinen Kreis gaben sich Herr und Frau Lercher im Anschluss an den 40er des steirischen SP-Chefs das „Jawort“.

Es war eine Überraschung für viele Beteiligte. Am Donnerstagabend feierte der steirische SPÖ-Chef Max Lercher (40) noch seinen runden Geburtstag in St. Georgen am Kreischberg, damit war es aber nicht getan. Direkt im Anschluss wurde geheiratet. Lercher und seine langjährige Partnerin Michaela Grubesa haben sich bei der Kohlröserlhütte am Ödensee getraut.

© Hecke Gratulantenschar zum 40er: Hannes Schwarz, Jörg Leichtfried, Werner Amon, Max Lercher, Gabriele Kolar und Philip Kucher (von links)

Der Einladung zum großen Jubiläum des steirischen SP-Chefs folgten zahlreiche rote Parteigranden. Gleich zwei seiner Vorgänger als Landesparteichef waren vor Ort: Michael Schickhofer und Anton Lang. Außerdem zu Gast: Staatssekretär Jörg Leichtfried, der rote Klubchef im Nationalrat Philip Kucher, Bundesrätin Gabriele Kolar und Landtagsklubchef Hannes Schwarz. Prominentester Gratulant anderer Couleur war der Zweite Landtagspräsident Werner Amon (ÖVP). Wer es nicht persönlich schaffte, würdigte den Jubilar per Videobotschaft: darunter Ex-Kanzler Christian Kern, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner.

Dass keine zweitägige Geburtstagsfeier auf dem Plan stand, sondern im Anschluss Hochzeit gefeiert wird, dürfte für die meisten Anwesenden eine Überraschung gewesen sein. Von der Trauung am Freitag im kleinen Kreis sollen nicht einmal Lerchers Eltern im Vorhinein gewusst haben.