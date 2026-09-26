Ex-Kommissar Hahn kritisiert EU nach Island-Referendum

Der frühere EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn hat nach dem gescheiterten Referendum über Beitrittsverhandlungen in Island Kritik an der Kommunikationspolitik der Europäischen Union geübt. "Ich denke, wir waren vermutlich suboptimal in unserer Kommunikation", sagte Hahn in einem Interview mit dem Infoportal "Mr. East". Konkret nannte er das Thema der Fischereirechte, das ein neuralgisches Thema für die Bewohner der Atlantikinsel ist.

© APA/AFP/Jonathan NACKSTRAND Wäre Votum bei mehr Verständnis in Fischereifrage anders ausgegangen?