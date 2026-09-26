Neue Krimi-Serie: Ursula Strauss ermittelt in "Tiroler Blut"
Ab 5. Oktober fließt "Tiroler Blut" im ORF. Im Zentrum der neuen, in Innsbruck angesiedelten Krimi-Reihe steht die Familie Gruber, die bereits in dritter Generation bei der Polizei ist. Zwischen dem pensionierten Vater (Sven-Eric Bechtolf) und dem frisch in den Beruf einsteigenden Sohn (Noah L. Perktold) steht Ursula Strauss als erfolgreiche Chefinspektorin Fanny Gruber im Zentrum. Seit fast zwei Jahrzehnten kennt man sie als Titelfigur der "Schnell ermittelt"-Krimis.