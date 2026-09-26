Neue Krimi-Serie: Ursula Strauss ermittelt in "Tiroler Blut"

Tiroler Blut - Der erste Schuss - Fanny Gruber hat sich im Innsbrucker Kommissariat zur erfolgreichsten Ermittlerin Tirols hochgearbeitet. Bereits ihr Vater Hannes war bei der Polizei tätig und befindet sich mittlerweile im Ruhestand. Nun ist auch ihr Sohn Tobi in die traditionellen Fußstapfen getreten. Bei seinem ersten eigenverantwortlichen Einsatz wird er mit seiner jungen Kollegin zu einem häuslichen Streit gerufen. Als die Situation eskaliert, ist er gezwungen, in Notwehr auf den aggressiven Hund zu schießen, und verletzt dabei den Familienvater lebensgefährlich. Die Frau behauptet, er habe auf ihren Mann gezielt. Auf eigene Faust beginnt Fanny zu ermitteln und setzt dabei ihre Karriere aufs Spiel. - Im Bild: Sven-Eric Bechtolf (Hannes Gruber), Ursula Strauss (Fanny Gruber). Foto: ORF/Rundfilm/Nikolett Kustos. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at