Zoll deckte bedeutsamen Fossilienschmuggel in Chile auf

Der chilenische Zoll hat am Hafen von San Antonio eigenen Angaben nach mehr als 200 Meeresfossilien als Schmuggelware sichergestellt. Die mutmaßlich aus Madagaskar stammenden Ammoniten seien in einem Container versteckt gewesen, der mit einer Ladung für Ketten, Anhänger und Glasdekorationen für den Hausgebrauch angemeldet und in China verladen worden sei, informierte die Zollbehörde. Nach Einschätzung des Zolls hat der Fund Bedeutung für das weltweite Kulturerbe.